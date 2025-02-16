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AK Parti sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil!

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 19:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." dedi.
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AK Parti sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil!
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