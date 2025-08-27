27 Ağustos 2025, Çarşamba

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu'ya tepki: siyasi yalanlarına yenisini ekledi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu'ya tepki: siyasi yalanlarına yenisini ekledi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten katil Netanyahu’ya tepki: siyasi yalanlarına yenisini ekledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 16:22
Artık tüm dünyada “Gazze kasabı” olarak tanınan İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak niteledi. Katil Netanyahu’ya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” dedi.
