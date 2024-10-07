07 Ekim 2024, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'kadına yönelik şiddet' açıklaması: Cezasızlık algısına müsaade etmeyiz
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız gibi siyonist işgalciliğe karşı koyan liderlere karşı yalan kampanyası düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı. Son dönemdeki kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin konuşan Çelik, "Cezasızlık algısına müsaade etmeyiz. Yaşananlar konusunda fevkalade hassasız." dedi.