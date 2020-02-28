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28.02.2020

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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