AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.