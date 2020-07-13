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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin skandal 'Ayasofya' ve '15 Temmuz' açıklamalarına tepki gösterdi

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Giriş: 13.07.2020 19:30
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK ve MKYK'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın skandal Ayasofya ve 15 Temmuz açıklamalarına sert tepki gösterdi. “Bu zihniyetin mutasyon hızına yetişmek imkansız diyen Çelik, “Ben bu kadar siyasi ikiyüzlülük görmedim” ifadelerini kullandı. Çelik, “Halen FETÖ'yü mazur gösterme ona mazaret üretme, tırnak içinde ona hafifletici sebep üretme ama Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanını suçlama arayışı içindeler.” dedi.
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