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AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı: Asla pes etme

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Giriş: 09.05.2023 16:01
Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor. Seçime günler kala partiler reklam çalışmalarına devam ederken, AK Parti ise reklam konusunda adeta çığır açtı. Geçtiğimiz günlerde "Biz hayal edenleriz" temalı bir reklam paylaşan AK Parti, şimdi de "Asla pes etme" temalı bir reklam paylaştı.
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