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AK Parti "Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası" taslağını MHP'ye sundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 12:20
Güncelleme:02.06.2021 12:31
AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ile MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek taslak, genel başkanların onayına sunulacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
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