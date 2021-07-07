07 Temmuz 2021, Çarşamba
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AK Parti seçmenini hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi münafık! CHP'nin tarihinde kronik İslam düşmanlığı var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden AK Parti seçmenini hedef alıyor? Kılıçdaroğlu ve CHP’nin din karşıtlığı neden? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Kaos ile "erken seçim" planı mı? İttifak mı, terörü meşrulaştırma çabası mı? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.