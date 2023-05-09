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AK Parti seçim otobüsüne saldırı! PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 15:21
İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. İzmir Buca'daki saldırıda seçim otobüsünün camları kırıldı. PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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