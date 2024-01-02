AK Parti seçim çalışmalarına hız verdi! İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

31 Mart seçimleri yaklaşırken AK Parti çalışmalarına hız verdi. Başkan recep Tayyip Erdoğan ne zaman sahaya inecek? Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarında. Başkan Erdoğan sahaya ne zaman inecek? A haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN