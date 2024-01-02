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AK Parti seçim çalışmalarına hız verdi! İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 16:26
31 Mart seçimleri yaklaşırken AK Parti çalışmalarına hız verdi. Başkan recep Tayyip Erdoğan ne zaman sahaya inecek? Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarında. Başkan Erdoğan sahaya ne zaman inecek? A haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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