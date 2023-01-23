AK Parti seçim beyannamesini hazırlıyor! Her ailenin bir avukatı olacak

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konseptiyle hazırladığı yeni seçim beyannamesinde yargıda dikkat çekici düzenlemelere yer verecek. Her ailenin bir avukatı olmasını sağlayacak 'aile avukatlığı' uygulaması da düzenlemeler arasında olacak.

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