23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti seçim beyannamesini hazırlıyor! Her ailenin bir avukatı olacak

AK Parti seçim beyannamesini hazırlıyor! Her ailenin bir avukatı olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 11:23
AK Parti, Türkiye Yüzyılı konseptiyle hazırladığı yeni seçim beyannamesinde yargıda dikkat çekici düzenlemelere yer verecek. Her ailenin bir avukatı olmasını sağlayacak 'aile avukatlığı' uygulaması da düzenlemeler arasında olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Her ailenin bir avukatı olacak
Her ailenin bir avukatı olacak
EYT’liye yapılandırma ile emeklilik
EYT'liye yapılandırma ile emeklilik
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Bakan Soylu’dan BAYKAR’a ziyaret
Bakan Soylu'dan BAYKAR'a ziyaret
İşte gündemdeki başlıklar
İşte gündemdeki başlıklar
Başkan Erdoğan: Büyük zafer elde edeceğiz
Başkan Erdoğan: Büyük zafer elde edeceğiz
Bay çelişki! Londra’da başka Ankara’da başka!
Bay çelişki! Londra'da başka Ankara'da başka!
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Milyoner’de ters köşe eden ’deyim’ sorusu
Milyoner'de ters köşe eden 'deyim' sorusu
Daha Fazla Video Göster