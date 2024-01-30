30 Ocak 2024, Salı
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AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu
"Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla yerel seçime hazırlık çalışmalarına hız veren AK Parti "Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"nda seçim beyannamesi tanıtım videosunu yayınladı. İşte AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu...