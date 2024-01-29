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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'e konuştu! "Sarıyer’in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım"

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Giriş: 29.01.2024 20:31
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Sarıyer ilçesinde Hüseyin Coşkun aday olarak gösterildi. Coşkun, A Haber ekranlarında Sarıyer için vaatlerini sıraladı. Coşkun, yaptığı açıklamada,”İstanbul 5 yıl, Sarıyer ise 15 yıldır ihmal ediliyor. İstanbul’u yaşadığı filmin 5 yılını Sarıyer’de 15 yıldır yaşıyoruz. Boğazımızın özellikle Tarabya ve İstinye koylarımızda ciddi anlamda deniz kirliliğine biz de şahit oluyoruz. Çünkü İBB gerekeni hizmet ve özeni yapmıyor. Sarıyer’de 5 yıldır ilaçlama hizmeti durmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Murat Kurum seçildikten sonra el birliğiyle Sarıyer’i hakkettiği değeri ve güzelliği tekrar halkımıza ulaştıracağız. Sarıyer'in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım.” dedi.
Hüseyin Coşkun A Haber’e konuştu!
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