29 Ocak 2024, Pazartesi
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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'e konuştu! "Sarıyer’in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım"
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Sarıyer ilçesinde Hüseyin Coşkun aday olarak gösterildi. Coşkun, A Haber ekranlarında Sarıyer için vaatlerini sıraladı. Coşkun, yaptığı açıklamada,”İstanbul 5 yıl, Sarıyer ise 15 yıldır ihmal ediliyor. İstanbul’u yaşadığı filmin 5 yılını Sarıyer’de 15 yıldır yaşıyoruz. Boğazımızın özellikle Tarabya ve İstinye koylarımızda ciddi anlamda deniz kirliliğine biz de şahit oluyoruz. Çünkü İBB gerekeni hizmet ve özeni yapmıyor. Sarıyer’de 5 yıldır ilaçlama hizmeti durmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Murat Kurum seçildikten sonra el birliğiyle Sarıyer’i hakkettiği değeri ve güzelliği tekrar halkımıza ulaştıracağız. Sarıyer'in AK Parti belediyeciliği ile tanışması lazım.” dedi.