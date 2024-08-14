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AK Parti rozetini kimler taktı?

AK Parti rozetini kimler taktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 16:13
23. yaşını kutlayan AK Parti'ye diğer partilerden katılımlar oldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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