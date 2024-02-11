11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti programına silahlı saldırı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti programına silahlı saldırı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2024 01:26
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız Nissan markalı bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar da yansıdı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti programına silahlı saldırı!
AK Parti programına silahlı saldırı!
AK Parti’nin acı günü!
AK Parti'nin acı günü!
Aziz Yeniay’dan saldırı sonrası ilk açıklama!
Aziz Yeniay'dan saldırı sonrası ilk açıklama!
Bakan Yerlikaya’dan açıklama!
Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Saldırıdan kurtulan anne ve kız A Haber’de!
Saldırıdan kurtulan anne ve kız A Haber'de!
Fahrettin Koca: Hastamızın durumu ciddi
Fahrettin Koca: "Hastamızın durumu ciddi"
Saldırıya uğrayan Aziz Yeniay A Haber’de!
Saldırıya uğrayan Aziz Yeniay A Haber'de!
Murat Kurum’dan saldırıya yönelik açıklamalar!
Murat Kurum'dan saldırıya yönelik açıklamalar!
A Haber saldırının yapıldığı noktada!
A Haber saldırının yapıldığı noktada!
Başkan Erdoğan’dan ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama!
Cumhur ittifakı adayına silahlı saldırı!
Cumhur ittifakı adayına silahlı saldırı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı!
Daha Fazla Video Göster