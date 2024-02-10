11 Şubat 2024, Pazar
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AK Parti programına silahlı saldırı! Saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anlarına bizzat şahit olan Vildan ve Halime Işık o anları A Haber'e anlattı.