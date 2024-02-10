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AK Parti programına silahlı saldırı! Saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 23:24
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anlarına bizzat şahit olan Vildan ve Halime Işık o anları A Haber'e anlattı.
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