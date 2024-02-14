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AK Parti programına saldırıdan yeni görüntü! Aziz Yeniay saldırıdan nasıl kurtuldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 12:24
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Detayları A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.
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