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AK Parti MYK’sında gündem ekonomi hedefleri! İşte büyüme ve enflasyon planları

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Giriş: 14.10.2023 08:59
AK Parti'nin yenilenen A Takımı ilk MYK toplantısında buluştu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planına yönelik sunum yaptı. Sunuma göre; 2028 sonunda enflasyonun yüzde 4,7'ye gerilemesi ekonominin yüzde 5,8 büyümesi, kişi başına milli gelirin de 17 bin 555 dolara yükselmesi hedefleniyor.
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