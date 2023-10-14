AK Parti MYK’sında gündem ekonomi hedefleri! İşte büyüme ve enflasyon planları

AK Parti'nin yenilenen A Takımı ilk MYK toplantısında buluştu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planına yönelik sunum yaptı. Sunuma göre; 2028 sonunda enflasyonun yüzde 4,7'ye gerilemesi ekonominin yüzde 5,8 büyümesi, kişi başına milli gelirin de 17 bin 555 dolara yükselmesi hedefleniyor.

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