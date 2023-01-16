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AK Parti MYK'nın gündemi ne?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 10:33
AK Parti MYK toplanıyor. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündem maddesi seçimler ve yerel yönetimler olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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