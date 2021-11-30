30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti MYK’nın gündemi asgari ücret | 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşçi ve işveren temsilcileri ne istiyor, hükümet ne diyor?

AK Parti MYK’nın gündemi asgari ücret | 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşçi ve işveren temsilcileri ne istiyor, hükümet ne diyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 13:26
Son dakika asgari ücret haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, saat 14'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret. Sendikalardan da asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Son gelişmleri ve detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti MYK’nın gündemi asgari ücret
AK Parti MYK’nın gündemi asgari ücret
Gül’ün adaylığı için HALK TV’den...
"Gül'ün adaylığı için HALK TV'den..."
İşte askeri casusluğun fotoğrafları
İşte askeri casusluğun fotoğrafları
MSB’den nefes kesen paylaşım
MSB’den nefes kesen paylaşım
ABD’den Dedeağaç’a askeri yığınak
ABD’den Dedeağaç’a askeri yığınak
Askeri helikopter düştü!
Askeri helikopter düştü!
Devlet Bahçeliden önemli açıklamalar
Devlet Bahçeliden önemli açıklamalar
Şişli’de uyuşturucu operasyonu
Şişli’de uyuşturucu operasyonu
Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT...
Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT...
DEVA Partili Gürcan tutuklandı
DEVA Partili Gürcan tutuklandı
İBB’nin projesi ruhsatsız çıktı
İBB’nin projesi ruhsatsız çıktı
Öğrenci yurdunda yangın!
Öğrenci yurdunda yangın!
Daha Fazla Video Göster