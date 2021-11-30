30 Kasım 2021, Salı
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AK Parti MYK’nın gündemi asgari ücret | 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşçi ve işveren temsilcileri ne istiyor, hükümet ne diyor?
Son dakika asgari ücret haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, saat 14'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret. Sendikalardan da asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Son gelişmleri ve detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.