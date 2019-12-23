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23.12.2019

AK Parti MYK'da hangi konular konuşulacak?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 17.00'de başladı. Peki toplantıda neler konuşulacak? A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

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