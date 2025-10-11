11 Ekim 2025, Cumartesi

AK Parti MYK toplantısının perde arkası netleşti! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 09:09
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına vatandaşı mağdur edecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi konusunda talimatlar verdi. Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın da sunum yaptığı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" konusu da ele alındı.
