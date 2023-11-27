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AK Parti MYK toplanıyor! Gündem yerel seçim ve aday belirleme

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 14:04
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde yerel seçim ve aday belirleme var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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