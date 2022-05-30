30 Mayıs 2022, Pazartesi
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AK Parti MYK bugün! Gündemde neler var?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak. Öte yandan fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek. Gelişmeleri A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.