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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Gündemde koronavirüs var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK video konferansla gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.
GÜNDEM KORONAVİRÜS
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Başkan Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürüttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.
GÜNDEM KORONAVİRÜS
Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.
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