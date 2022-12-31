AK Parti muhalefetin '2022'deki icraatlarını' tek videoda topladı: Bu sene de şaşırtmadılar!

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabı, 2022 yılında hayata geçirilen projelere ilişkin 10 dakikalık bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda altyapı yatırımlarından savunma sanayiine kadar birçok icraata yer verildi. AK Parti Gençlik Kolları ise, söz konusu videoyu alıntılayarak, muhalefetin 2022 yılında imza attığı skandallara yer verdiği bir video paylaştı. Söz konusu paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni geldi.