AK Parti Muğla mitingi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Muğla Menteşe Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak." ifadelerini kullandı.