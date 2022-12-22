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AK Parti MKYK’nın gündemi ne? Başkan Erdoğan kurmaylarını topladı

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 15:18
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde önemli başlıklar var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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