28 Ağustos 2023, Pazartesi
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AK Parti MKYK'nın gündemi ne? 4. Olağanüstü Kongre süreci için MKYK'da karar alınacak
Son dakika haberleri… AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündem 7 Ekim'deki olağanüstü kongre ile yerel seçimler. Yerel Yönetimler Başkanlığı sunum yapacak. Yeniden aday olmak isteyenlerin adaylığında performansa bakılacak. AK Parti yerel seçimlere yenilenmiş, tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.