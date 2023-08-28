AK Parti MKYK'nın gündemi ne? 4. Olağanüstü Kongre süreci için MKYK'da karar alınacak

Son dakika haberleri… AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündem 7 Ekim'deki olağanüstü kongre ile yerel seçimler. Yerel Yönetimler Başkanlığı sunum yapacak. Yeniden aday olmak isteyenlerin adaylığında performansa bakılacak. AK Parti yerel seçimlere yenilenmiş, tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

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