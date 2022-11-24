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AK Parti MKYK toplantısının gündeminde ne var? Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 08:39
81 ilden öğretmenler Külliye’ye davet edildi. AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ankara’nın gündemini A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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