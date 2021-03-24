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AK Parti MKYK toplantısında yeni isimler! Görev değişiklikleri olacak mı? Kritik toplantı başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.30'da başladı. Toplantıda yeni isimler de yer aldı. İşte o isimler...