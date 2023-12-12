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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş: 12.12.2023 18:01
Güncelleme:12.12.2023 18:10
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası AK Parti'den ihracı talebi ile ilgili olarak, 'Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.' dedi.
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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