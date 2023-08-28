AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısında alınan karara göre, Olağanüstü Kongre 7 Ekim'de yapılacak. Kritik toplantının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Israrla 14-28 Mayıs seçimleri hakkında algı yapmaya çalışan CHP liderine Çelik "Sonuçları algılayamıyor, taban desteğini kaybetti" diye yanıt verdi. Sözcü Çelik ayrıca Akşener'in "ittifaksız seçim" çağrısını da "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" şeklinde cevapladı.

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