14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2022 18:56
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Yunanistan’a Lavrion Kampı tepkisi
Yunanistan’a Lavrion Kampı tepkisi
Yunan milletvekiline sert tepki
Yunan milletvekiline sert tepki
Erdoğan butona bastı Türksat 5B hizmete girdi!
Erdoğan butona bastı Türksat 5B hizmete girdi!
Sızma girişimindeki teröristlere darbe
Sızma girişimindeki teröristlere darbe
Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Mavi Vatan’da mayın avı! Kritik görev onların
Mavi Vatan'da mayın avı! Kritik görev onların
Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Bakan Karaismailoğlu A Haber’de
Bakan Karaismailoğlu A Haber'de
Tanju Özcan’a ihraç talebi
Tanju Özcan'a ihraç talebi
Bilecik Belediye Başkanı CHP’den ihraç edildi
Bilecik Belediye Başkanı CHP'den ihraç edildi
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster