AK Parti MKYK toplanıyor

AK Parti MKYK bugün toplanıyor. Toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca da, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

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