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AK Parti MKYK toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 13:34
AK Parti MKYK bugün toplanıyor. Toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca da, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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