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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Macron'a sert tepki: Vizyonsuz

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Giriş: 22.12.2022 16:24
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde parti genel merkezinde toplandı. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerine, "Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var" diyerek tepki gösterdi. Dünya Kupası tartışmalarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "İslam ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle provokasyon yapıldı." ifadelerini kullandı. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Lanetlenmesi gereken ve asla affedilmemesi gereken bir suç. Kimse hakikatin örtbas edileceğine dair kuşkuya kapılmasın." dedi.
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