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AK Parti Milletvekili Fahri Çakır A Haber'e konuştu: İYİ Parti'nin tiyatroları tam bir fiyasko

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 09:26
Güncelleme:23.06.2021 09:34
Anayasa Mahkemesi HDP’ye yönelik olarak açılan kapatma davasının iddianamesini kabul etti. İzmir ve Diyarbakır’da parti binalarına yönelik olarak provokatif saldırılar gerçekleşti. İYİ Parti’nin milletin kafasını karıştırmak için sergilediği tiyatroları da devam ediyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği yıkıldı, adamları gazeteciyi darp etti. Peki CHP kapatma davasına neden karşı? Provokasyonun perde arkasında kim var? İYİ Parti'nin kurgu siyasetinde kim, hangi rolü üstleniyor? Gündemin sıcak konularını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Düzce Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanvekili Fahri Çakır değerlendirdi.
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