AK Parti milletvekili aday listelerinde değişiklik sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "milletvekili listelerinde değişiklik olabilir" mesajı geldi. Başkan Erdoğan, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, cumaya kadar süremiz var.” Dedi. Ankara’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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