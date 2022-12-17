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AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binası açılışı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 17.12.2022 17:13
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasının açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, “Mardin İl Hizmet Binası’nın Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
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