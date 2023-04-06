06 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti listelerinde sürpriz isimler! Başkan Erdoğan aday listesi çalışmalarını bizzat yürütüyor
AK Parti'de Başkan Erdoğan'ın çalışmalarını bizzat yürüttüğü milletvekili aday listeleriyle ilgili kulisler hareketlenmeye başladı. Listede sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor. AK Parti, seçim beyannamesini de 11 Nisan'da açıklayacak. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.