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AK Parti listelerinde sürpriz isimler! Başkan Erdoğan aday listesi çalışmalarını bizzat yürütüyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 13:15
AK Parti'de Başkan Erdoğan'ın çalışmalarını bizzat yürüttüğü milletvekili aday listeleriyle ilgili kulisler hareketlenmeye başladı. Listede sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor. AK Parti, seçim beyannamesini de 11 Nisan'da açıklayacak. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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AK Parti listelerinde sürpriz isimler
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