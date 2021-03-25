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AK Parti Kongresi sonrası dış politikada yeni dönem mi başlıyor? Hangi adımlar atılacak? AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz yorumladı

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Giriş: 25.03.2021 00:10
Güncelleme:25.03.2021 00:33
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkan Erdoğan’ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde verdiği mesajları A Haber ekranlarından yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. AK Parti'nin çok zengin bir kadroya sahip olduğunu belirten Yılmaz, kongre sonrası atılacak adımlara dair ipuçları verirken dış politika özelinde değişimler yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...
AK Parti Kongresi sonrası dış politikada yeni dönem mi başlıyor? Hangi adımlar atılacak? AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz yorumladı
AK Parti Kongresi sonrası dış politikada yeni dönem mi başlıyor? Hangi adımlar atılacak? AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz yorumladı
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