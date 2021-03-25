AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkan Erdoğan’ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde verdiği mesajları A Haber ekranlarından yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. AK Parti'nin çok zengin bir kadroya sahip olduğunu belirten Yılmaz, kongre sonrası atılacak adımlara dair ipuçları verirken dış politika özelinde değişimler yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...