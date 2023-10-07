07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti kongresi! Başkan Erdoğan oyunu kullandı

AK Parti kongresi! Başkan Erdoğan oyunu kullandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 15:48
Son dakika haberleri…. AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Suriye’de terör hedefleri vuruluyor...
Suriye'de terör hedefleri vuruluyor...
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Dev proje için tarih verdi
Dev proje için tarih verdi
Erdoğan’dan emekli memurlara müjde...
Erdoğan'dan emekli memurlara müjde...
Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu
Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu
22 yılda dev eserlerle hizmet
22 yılda dev eserlerle hizmet
Başkan Erdoğan’dan kongre öncesi mesaj
Başkan Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
İmamoğlu hakkında bomba iddia...
İmamoğlu hakkında bomba iddia...
AK Parti’de kongre günü! Hep ileri hep yeni
AK Parti’de kongre günü! Hep ileri hep yeni
Daha Fazla Video Göster