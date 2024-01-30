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AK Parti Kongre Merkezi açılışı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 12:04
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nin açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.
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