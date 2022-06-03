AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıklı oturumlar

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. 3 gün sürecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Bakanlar Kızılcahamam'da sunum yapacak. Bugün başlayacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hangi konular ele alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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