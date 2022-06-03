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AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıklı oturumlar

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 09:17
AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. 3 gün sürecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Bakanlar Kızılcahamam'da sunum yapacak. Bugün başlayacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hangi konular ele alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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