03 Haziran 2022, Cuma
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AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! Güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıklı oturumlar
AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. 3 gün sürecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Bakanlar Kızılcahamam'da sunum yapacak. Bugün başlayacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hangi konular ele alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.