AK Parti Kızılcahamam'da kampa girdi | Programın açılış konuşması Başkan Erdoğan'dan! İşte parola: Rahat ol Türkiye emin ellerdesin

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik" diyen Başkan Erdoğan, "Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış, bu kadar uzatmasın, kararını bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın." diyerek muhalefeti eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN