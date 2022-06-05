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AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Buğday-arpa alım fiyatlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Ekmeklik buğdaya ton başına 7 bin 50 lira ödeme yapılacak." dedi. 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Erdoğan, "Çalışmaları tamamladık. Yarın Kabine Toplantısı'nda detayları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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