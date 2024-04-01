AK Parti İyidere'de yüzde 71,58 oy aldı

AK Parti en çok oyu Doğu Karadeniz'den aldı. O illerden biri de üçüncü sırada bulunan Rize'nin İyidere ilçesi oldu. AK Parti İyidere Belediye Başkan Adayı Saffet Mete A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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