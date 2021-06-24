AK Parti istişare toplantısı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten öbenli açıklamalar

Son dakika haberine göre… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti istişare toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ömer Çelik, “İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir. İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.” İfadelerini kullandı

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