20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti İstanbul'da 37 ilçe adayını açıklıyor

AK Parti İstanbul'da 37 ilçe adayını açıklıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2024 12:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği kongrelerle 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği kongre ile İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak...
AK Parti İstanbul’da 37 ilçe adayını açıklıyor
AK Parti İstanbul'da 37 ilçe adayını açıklıyor
Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar
"Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar"
Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüşecek
37 ilçenin başkan adayı belli oluyor
37 ilçenin başkan adayı belli oluyor
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Seçim süreci nasıl işleyecek?
CHP adaylarını neden açıklamıyor?
CHP adaylarını neden açıklamıyor?
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
İETT arızaları bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı
İETT arızaları bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı
İşte o kaçak villalar!
İşte o kaçak villalar!
Milletvekillerinden Özel’e rest! Kılıçdaroğlu çatlağı
Milletvekillerinden Özel’e rest! Kılıçdaroğlu çatlağı
MİT sergisi açıldı! İşte gizli silahlar ve eşyalar
MİT sergisi açıldı! İşte gizli silahlar ve eşyalar
Daha Fazla Video Göster