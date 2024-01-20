20 Ocak 2024, Cumartesi
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AK Parti İstanbul'da 37 ilçe adayını açıklıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği kongrelerle 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği kongre ile İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak...