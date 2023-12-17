17 Aralık 2023, Pazar
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AK Parti İstanbul Temayül Yoklaması: Erdoğan görüşleri kapalı zarfla aldı
Partisinin İstanbul Temayül Yoklaması sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasi mücadelesi veren partiyiz, milletin sesine kulak veriyoruz." dedi. Aralık ayının sonuna kadar adayların açıklanacağını belirten Çelik, "Tüm illerde teşkilat temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanımız görüşleri kapalı zarfla aldı, teşkilatımızın görüşlerini dinledi." diye konuştu.